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Çin'in süper savaş uçağı J-20 hazır

Çin'in sır gibi sakladığı süper savaş uçağı J-20, silahlı kuvvetler bünyesine girmeye hazırlanıyor.

07.10.2017 - 22:59
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Aslında jet ilk kez geçen Kasım ayında çok kısa süre için Zhuhai'de kamuya gösterilmişti. Kulakları sağır edici bir gürültüyle uçan jetin görüntüsü halktan alkış almıştı.

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Wu Qian'ın Pekin'de bildirdiğine göre, Chengdu firmasının J-20 savaş jeti iki motorlu, uzun menzil uçuşlu, 20,4 metre uzunluğunda ve kanat genişliği 13,5 metre olup azami saatte 2.100 kilometre hızla uçabiliyor.

Çin'in süper savaş uçağı J-20 hazır

Bu jet, Çin'in Amerikan Lockheed firmasının imal ettiği F-22 uçağına karşı yanıtını oluşturuyor. Bu tip uçaklardan, dünyada şimdi ABD'den sonra, sadece Çin'de var.
Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre,  Çin Hava Kuvvetleri Akademisi Profesörü Wang Mingzi, bu jetin hizmete sokulmasının havada savaşın oyun kurallarını Çin lehine değiştireceğini belirtiyor.

Gerçekten de, J-20 uçaklarının ABD'nin F-22 modellere üstünlük sağlayarak Çin'i bu alanda çok önemli bir konuma getirebileceği ve bu jetin kullanımının Çin silahlı kuvvetleri açısından bir ileri adım oluşturduğu uzmanlarca açıklanıyor.

Çin Uluslararası Radyosu

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