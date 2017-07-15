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Çinli bilim adamlarından modifiye edilmiş süper köpek

İlginç buluşlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinliler, bu kez de modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular.

15.07.2017 - 17:19
  1. Haberler
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Genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonlayan Çinli bilim adamları, süper köpeği anlattı.

"LONG LONG TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Pekin merkezli Sino Gene Biyotek şirketi, klonlanan "Long Long" isimli köpeği kamuoyuna tanıttıktan sonra “süper köpek” iddiasını ortaya attı. Sino Gene’in açıklamasına göre; Long Long türünün ilk örneği, çünkü kendisi genetiği modifiye edilmiş bir köpekten klonlandı.

Çinli bilim adamlarından modifiye edilmiş süper köpek

Long Long isimli, ilk süper köpeği klonlayan bilim adamları, süper köpeklerin daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmak üzere modifiye edilebileceklerini söylediler.

"DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HIZLI KÖPEKLER YETİŞTİREBİLİRİZ"

China Plus’a konuşan Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü’nden araştırmacı Lai Liangxue, “Bu büyük bir atılım. Güney Kore’den sonra Çin, dünyada köpek odaklı klon teknolojisi açısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz” dedi.

Çinli bilim adamlarından modifiye edilmiş süper köpek

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