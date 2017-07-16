Çinli fuhuş çetesine operasyon

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bir eve operasyon yapıldı.

EVE BASKIN YAPILDI

Ekipler belirlenen adrese yaptıkları baskında, erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandıkları öğrenilen Taylandlı 4 kadını kurtarırken, 1'i kadın 4 Çinli'yi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MASÖZLÜK BAHANESİYLE FUHUŞ YAPTIRDILAR

Çinli şüphelilerin, Tayland'ın Bangkok kentinden kadınları Türkiye'deki otellerde masözlük yapma bahanesi ile uçak biletlerini de alıp Antalya'ya getirdikleri ve pasaportlarına el koydukları belirlendi.

Şüphelilerin eve kilitledikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirtildi. 4 Çinli'nin de Türkiye'ye Çin lokantası açmak için geldiklerini söylediği ifade edildi.