taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Çinli hackerlar ABD'nin kritik bilgilerini ele geçirdi

Çin hükümetinin hackerları, ABD’li yetkililerin bilgisayarlarını hackleyerek, içerisinde denizaltı savaş faaliyetleri ile ilgili yüksek hassasiyet ve önem taşıyan bilgileri ele geçirdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqw

İsmi verilmeyen bir ABD’li yetkili, hackerların ele geçirdiği bilgilerin, ABD denizaltılarının süper sonik füze planlarını içerdiğini belirtirken, bahsi geçen güvenlik ihlalinin geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiği ve Amerikan ordusu ile FBI’nın konuyu netleştirmek adına bir soruşturma başlattığına yer verildi.

GİZLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Washington Post ve Reuters gibi gazetelerin FBI ve ordudan konu ile alakalı açıklama yapmalarını istemeleri üzerine ise, ordu yetkililerinden, bu tarz önemli bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacak şekilde gizlilik içerdiğine dair cevap geldi.

Çin büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin bilgisayarlarının ele geçirildiğine dair bir bilgilerinin olmadığını açıklarken, hackerların Newport’taki askeri üste bulunan Denizaltı Savaş Merkezi’nin bilgisayarlarına saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

185
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

183
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

105
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

123
Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

49
Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

86
Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM