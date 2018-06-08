Çinli hattat yüzlerce yıllık sanatı yaşatıyor

Ülkenin Şanşi eyaletinin Şian kentindeki 4 büyük camiden biri Şiaopiyüen Camisi’nde görevli imam Fudayl Ma, bir yandan camideki görevlerini yerine getirirken, diğer yandan hat sanatı üzerine çalışmalar yapıyor.

Şiaopiyüen Camisi ve 13 asırlık Şian Ulucamisi’nin zamana yenik düşerek kaybolan hat yazılarını da yeniden yazan İmam Ma'nın, görevli olduğu camide hat sanatını kullanarak geliştirdiği tekniklerle yazdığı levhalar görsel şölen sunuyor.

HAT SANATINI CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYOR

İlk eğitimi babasından aldıktan sonra uzun yıllar kendi gayret ve çabalarıyla uzmanlaşan İmam Fudayl Ma, zamanla meraklısı azalan bu mesleği var etmeye direniyor.

Belirli bir geometrik düzen ve uyum içerisinde yazıya görünüm açısından derinlik ve estetiğin katıldığı hat sanatı, cami, saray, külliye başta olmak üzere birçok yapının duvar, kemer ve tavanlarına ahşap veya beton üzerine Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadisi şerif, bazen de veciz sözler ve şiirlerin işlenme tekniği olarak biliniyor.

BABAYLA BAŞLAYAN HATTATLIK

İmam Fudayl Ma, "500-600 yıl öncesinde hat sanatını öğrenenlerin sayılarının az olması nedeniyle o dönemde hat sanatı çalışmaları kısıtlı kaldı. Ancak Çing hanedanlığı ile beraber Müslümanların yaşamlarında giderek refah arttı. Bu dönemde hat sanatına gönül veren Çinli Müslüman hattatlar, Arapça hat ile Çin yazı kültürünü birleştirerek farklı bir tarz oluşturdu. Babam Ma Cünhay, bana Arapça temel hat bilgisini, Arapça grameri, Kur’an-ı Kerim okumayı ve İslam akaidini öğretti. Daha sonra hat kabiliyetimi geliştirmek için bir yandan kendim çalıştım, bir yandan da diğer hattatların yazı üsluplarını araştırdım" ifadelerini kullandı.

ESERLERİ BEĞENİ TOPLUYOR

Fudeyl Ma, Çin’e döndüğünde Çin hattını Arapça hat sanatı ile birleştirip farklı teknikler geliştirdiğini kaydederek, görevli olduğu camide bu teknikler ile ilgili hat yazılarını kullandığını anlattı.

Hat sanatını öğrenmesinin ardından yazdığı hatların yurt içinde ve dışındaki sergilerde beğeni toplandığını belirten Fudeyl Ma, Şian'daki bazı camilerde zamanla silinen hat süslemelerini de yeniden yazdığını vurguladı.