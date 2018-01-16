Çinli kadın 23 yıl sonra eşine kavuştu

Çin'de Lu Yunrong adlı kadın, Hubei eyaletindeki evinden ayrıldıktan sonra dönüş yolunu bir daha bulamadı.

Henan eyaletine bağlı Nanyang’daki bir köye yerleşen Lu’nun bakımını 23 yıl boyunca köydeki bir aile üstlendi.

20 YIL EŞİNİ ARADI

Lu Yunrong’un kocası Wen Lianglin, 20 yıl boyunca köşe bucak aradığı eşinin izine rastlayamadı. Bu durum, Çinli kadının geçtiğimiz hafta aniden eşinin ve çocuklarının ismini hatırlayarak polise haber vermesiyle değişti.

"AİLESİNE KAVUŞTUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Polis tarafından kendisine ulaşılan Wen Lianglin, Nanyang’a giderek 23 yıldır görmediği eşiyle buluştu. Lu’nun ailesinin köylülere duydukları minnettarlığı dile getirdiği belirtilirken, bir köy sakininin de “Köyümüz fakir, hiçbir zaman çok fazla yiyeceğimiz olmadı. Ancak onu asla hor görmedik. Nihayet ailesiyle buluşabildiği için mutluyuz” ifadesine yer verildi.