Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

İsveç'in köklü otomobil üreticisi Volvo'yu bünyesine katarak otomobil dünyasında kartlarını büyük oynayan Geely, bu kez de Alman Daimler AG'nin yüzde 10 oranında hissesini satın aldı.

Mercedes'in de üreticisi olan Daimler AG'nin, bu anlaşmayla birlikte en büyük ortaklarından biri Geely oldu.

Geely bu ortaklıkla birlikte hem Avrupa pazarında adından daha güçlü bir şekilde bahsettirmeyi, hem de Daimler AG'nin tecrübesinden faydalanmayı amaçlıyor.

7,3 MİLYAR EURO DEĞERİNDE SATIŞ

Geely'den yapılan açıklamaya göre, Daimler AG'nin yüzde 10 oranındaki hissesinin maliyeti Çinli şirkete 7,3 milyar euro olmuş. Bu rakam, bir otomobil firmasının satış oranına kıyasla kazandığı en yüksek meblağlardan biri olarak dikkat çekiyor.