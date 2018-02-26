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Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

Avrupa pazarına gözünü diken Çinli otomobil firması Geely, Daimler AG ile anlaştı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 14:55..
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Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

İsveç'in köklü otomobil üreticisi Volvo'yu bünyesine katarak otomobil dünyasında kartlarını büyük oynayan Geely, bu kez de Alman Daimler AG'nin yüzde 10 oranında hissesini satın aldı.

Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

Mercedes'in de üreticisi olan Daimler AG'nin, bu anlaşmayla birlikte en büyük ortaklarından biri Geely oldu.

Geely bu ortaklıkla birlikte hem Avrupa pazarında adından daha güçlü bir şekilde bahsettirmeyi, hem de Daimler AG'nin tecrübesinden faydalanmayı amaçlıyor.

Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

7,3 MİLYAR EURO DEĞERİNDE SATIŞ

Geely'den yapılan açıklamaya göre, Daimler AG'nin yüzde 10 oranındaki hissesinin maliyeti Çinli şirkete 7,3 milyar euro olmuş. Bu rakam, bir otomobil firmasının satış oranına kıyasla kazandığı en yüksek meblağlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Çinliler Volvo'dan sonra Mercedes'i de aldı

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