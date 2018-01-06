Cinsel istismar sanığı öğretmen: Şeriat mahkemesine gidelim

Diyarbakır'daki bir kız imam hatip lisesinde coğrafya öğretmeni olarak, evli ve 3 çocuk babası A.B. (34), öğrencisi 16 yaşındaki öğrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulundu.

SERBEST KALDI, BİR OKULA ATANDI

A.D.'nin babası, 25 Temmuz 2016 günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek, öğretmen A.B.'nin kızına cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi.

İddianın iletilmesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, A.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında idari soruşturma başlatılan A.B., daha sonra Lice ilçesindeki bir okula atandı.

ÖĞRENCİNİN BABASINA MESAJ GÖNDERDİ: DAVAYI ŞERİAT YOLUYLA ÇÖZELİM

Taciz iddiasının savcılığa taşınmaması için çaba gösteren öğretmen A.B., ikna çabaları sonuçsuz kalınca mağdurun babasına çok sayıda mesaj gönderdi.

Mesajlarda davayı 'şeriat yoluyla' çözmeyi teklif eden A.B., 'Devlet' için 'Allah'a karşı isyan eden' anlamına gelen 'Tağut' ve 'Tağutun mahkemesi ifadesi kullandı. 17 Ağustos 2016 günü yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda aileyi şeriata davet eden şüpheli, şunları yazdı:

"HATA İŞLEDİM"

"Bir hata işledim. Suçun Allahın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Allah ve şeriatına iman ettiğini söyleyen biri olarak, davayı şeriata taşımak yerine Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriatçı biri olarak Allah'ın hükmüne değil tağutun hükmüne müracaat ettin. Gel senin söyleyeceğin bir imama meseleyi götürelim.

ŞERİAT ÖLÜMÜME HÜKMETSİN KAÇMAM

Allahın hükmü nedir aramızda imam hakim olsun. Şeriat benim ölümüme hükmetsin, eğer ölümden kaçarsam yerlerin ve göklerin laneti üzerime olsun."

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN 4 YIL HAPİS YATTI

Dosyadaki sabıka kaydında, A.B.'nin 2000 yılında kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 'Hizbullah terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı, kesinleşen ceza nedeniyle 2004'e kadar tutuklu kaldığı, Topluma Kazandırma Yasası'ndan faydalanıp sabıkasını sildirdiği belirlendi.

EVİNDE HİZBULLAH BAYRAĞI ASILI

A.B.'nin Facebook hesabındaki fotoğraflarda ise evine Lübnan Hizbullah örgütünün bayrağı ve Hasan Nasrallah'ın fotoğrafını astığı, en küçük oğluna Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ismini verdiği ve çocuğunun üstüne Hizbullah bayrağı örttüğü ortaya çıktı.

DEAŞ'I ÖVEN PAYLAŞIMLARI VAR

Facebook'ta Hizbullah Terör Örgütü'nün firari lideri Edip Gümüş için "Hizbullah cemaati lideri muhterem Edib Gümüş Ağabeyimiz" diye paylaşım yapan A.B.'nin, hesabında DEAŞ terör örgütünü övücü paylaşımlar bulunduğu ortaya çıktı.

DAVA SÜRECİ

A.B. hakkında 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli ve mağdurun 2016 yılında yakınlaşmaya başladığı belirtilen iddianamede, yakınlaşmanın cinsel istismar boyutuna varmadığı kaydedildi.

Mağdura cinsel istismar suçunu işlediğine dair kanıt bulunamadığını belirten savcı, eylemin 'Cinsel taciz' olarak değerlendirildiğini kaydetti. İddianamenin kabulü ardından A.B.'nin yargılamasına 2017 yılında İlçe Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Sosyal inceleme uzmanı, olay nedeniyle psikolojisi bozulan mağdurun ifadesine itibar edilmesini istedi. Eylemin 'cinsel taciz' değil, 'çocuğun cinsel istismarı' olabileceğini belirten mahkeme, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

"HEM SENİ HEM KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Görevsizlik kararı ardından A.B.'nin dosyası Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 6 Temmuz günü yapılan ilk duruşmaya katılmayan sanık A.B. hakkında zorla getirme kararı çıkarılırken, Ekim ayında yapılan 2'nci duruşmada avukatı olmadığı için savunması alınamadı.

İfadesinde başından geçenleri anlatan mağdur A.D., öğretmenin tacizinin 5-6 ay devam ettiğini, korktuğu için şikayetçi olamadığını "Hem seni, hem kendimi öldürürüm" diye tehdit ettiğini söyledi.