Cinsel istismarcı öğretmene 87,5 yıl hapis cezası

Üsküdar’da bir ilkokulda, sınıf öğretmeninin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiası, öğrencisi B.K.A.’nın annesine öğretmeninin özel bölgelerine dokunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

TACİZİ ÖĞRENCİSİ ORTAYA ÇIKARDI

Öğrenci B.K.A. annesine, "Öğretmenim hoşuma gitmeyen davranışlarda bulunduğu için çok kızgınım." dedi. Bunun üzerine anne Ö.A., öğretmen hakkında şikayetçi oldu ve sınıftaki diğer mağdur kız öğrencilerin de ifadesinin alınmasıyla soruşturma genişletildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Üsküdar’da bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni M.M., 2006-2007 doğumlu öğrencilerine birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar birçok kez cinsel istismarda bulundu.

225 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli M.M.’nin 10 öğrencisine yönelik eyleminden dolayı “kamu görevlisinin çocuğa cinsel istismarı” suçundan 15’şer yıldan 22’şer yıla kadar hapis olmak üzere toplamda 150 yıldan 225 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.M., cezaevinden getirilirken, müşteki çocukların anneleri ve taraf avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık ise tahliyesini istedi.

87 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.M.’yi öğrencileri B.K.A., B.Ş.İ, E.N.D., İ.T., N.G., Z.B. ve A.M.’ye yönelik “kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı” suçunu işlediği gerekçesiyle 12’şer yıl 6’şar ay olmak üzere toplamda 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanığın öğrencileri M.B., Z.D., S.Ş.D.’ye yönelik cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Oy çokluğuyla verilen karara üye hakimlerden biri, sanığın üzerine atılı suçu dosyada her türlü kuşkudan uzak somut ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın ayrı ayrı beraatiyle tahliyesine karar verilmesi gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.