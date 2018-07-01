Cinsel suçlarda kimyasal hadım devreye girecek

Cinsel istismar suçları toplum tarafından büyük tepkilere neden oluyordu. Bu aşağılık suçların işlenmesi sonrası kimyasal hadım tartışmaları başlamıştı.

Konunun çözümüne yönelik siyasetçilerden de farklı yönlerde açıklamalar geldi. Ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadı.

İLK KEZ NET BİR AÇIKLAMA YAPILDI

İlk kez AK Parti cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, 8 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, "Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

"YENİ DÖNEMDE CİNSEL KASTRASYONU DEVREYE SOKACAĞIZ"

Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

KASTRASYON NEDİR

Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı verilir.

