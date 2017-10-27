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Cinsel taciz mağduru AP'de yaşadıklarını anlattı

Avrupa Parlamentosu’nda yıllardır sözlü veya fiziksel olarak cinsel tacize uğrayan bazı kadınlar sessizliğini bozdu.

27.10.2017 - 09:55
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Avrupa milletvekili Edouard Martin asistanı Jeanne Ponte’nin yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

“Ofise geri geldiğinde, rengi solmuş ve çok sinirliydi. Kendisine neler olduğunu sorduğumda, bir Avrupa milletvekili tarafından köşeye sıkıştırıldığını söyledi. Söz konusu milletvekili güzel olduğunu belirterek ismini sormuş. Bu duruma benzer olayların daha önce de yaşandığını söyledi.”

Cinsel taciz mağduru AP'de yaşadıklarını anlattı

"KARŞI KOYMAK HER ZAMAN KOLAY OLMUYOR"

Euronews'in haberine göre; Avrupa milletvekili Eduard Martin’in 27 yaşındaki asistanı Jeanne Ponté 3 yıldır Avrupa Parlamentosu’nda yaşanan taciz olaylarını ve cinsiyetçi davranış biçimlerini not ettiğini söyledi: “Bazı kadınlar belirli süreli sözleşmeyle çalışıyor. Cinsel taciz olayları ile karşı karşıya geldiklerinde buna karşı koymak her zaman kolay olmuyor. Bu yüzden kadın ve erkeklerin özgürce kendini ifade edebileceği alan oluşturulmalı.”

Avrupa Parlamentosu’nda cinsel taciz olaylarına yönelik bir önerge onaylandı. Cinsel taciz mağdurlarına sessizliklerini bozmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca konunun araştırılması için bağımsız bir komitenin kurulması talep edildi.

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