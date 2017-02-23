Cinsiyet değiştirip PKK'ya katılan kıza hapis cezası

Samsunlu olan ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi öğrencisi 24 yaşındaki Şeyma U. adlı kız, cinsiyet değiştirerek PKK’ya katılmış ve örgütün yayın organı olan televizyonda da örgütün haki elbisesini giyip ’Rıza Pir’ kod adını kullanarak röportaj vermişti.

AİLESİ KUZEY IRAK'TAN GETİRDİ

Geçen yıl mart ayında terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlenen Şeyma U, Kuzey Irak'ın Zaho kentine giden anne babası tarafından Samsun'a getirilmiş, hakkında daha sonra da dava açılmıştı.

6 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şeyma U., yargılandığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.