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Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı

Aydın Kuşadası'nda park halindeki cipi çalan 4 kişi bıraktıkları izler ve kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

DHA | 16.06.2018 - 15:33..
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​​Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki bir eve Ramazan Bayramı'nın ilk günü giren hırsızlar, anahtarını aldıkları cipi evin önünde çaldı.

İZ TAKİP EDİLİP YAKALANDI

İsveç'ten bayram tatili için gelen araç sahibi, polise haber verdi. Harekete geçen ekipler, cipin çalındığı noktadan itibaren araç lastik izi, kamera görüntüleri ve aracın hareket etmesiyle birlikte aracın bagajından akan boya türü bir sıvıyı takip edip, 65 kilometre uzaklıktaki Didim ilçesi, Akköy Mahallesi'nde bir garaja ulaştı.

Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı

4 KİŞİ YAKALANDI

10 saatlik çaba harcayan ekipler, düzenlenen operasyonla cipi buldu.
Polis, MOBESE kamerası görüntülerinden cipi çalan 4 şüpheliyi de tespit edip, kimliklerini belirledi. Görüntülerden, hırsızlık olayının ardından şüphelilerin başka bir araçla yeniden Kuşadası'na geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında önlem alındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokakları inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı 09 YM 754 plakalı aracın yerini tespit edip, durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler kaçmaya başladı. Girdiği bir ara sokakta sıkıştırılan otomobildeki Hakan Kalkan, Mazlum Güney, Özgür Ekici ile Destan Akalın gözaltına alındı.

Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı

KEÇELİ KALEM İLE RAKAMI DEĞİŞTİRMİŞLER

Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının keçeli kalem ile rakam grubunun değiştirildiği anlaşıldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 14 fişek, eldivenler, tornavida ve hırsızlıkta kullanıldığı anlaşılan çeşitli araç gereçler ele geçirildi.

Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı

Yapılan sorguda şüphelilerin dört ayrı evden daha hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Destan Akalın'ın cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu satıcılığı suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı



Cip hırsızları geride bıraktıkları iz sayesinde yakalandı

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