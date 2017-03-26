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Çıplak eylemciler Auschwitz'de kanlı eylem yaptı

Çıplak eylemciler Polonya'daki Auschwitz toplama kampında koyun öldürdü.

26.03.2017 - 10:35
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Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampında çıplak eylem gerçekleştiren en az 11 kişiyi gözaltına alındı. Müze yönetimi, grubun bir koyun öldürdükten sonra kıyafetlerini çıkardıklarını ve kendilerini birbirlerine zincirlediklerini açıkladı. Olay kampın girişinde, üzerinde "Arbeit Macht Frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazan ünlü kapının altında gerçekleşti. Müzenin otoparkında da bir maytap patlatan grubun neden böyle bir eylem düzenlediği henüz tespit edilemedi.

Çıplak eylemciler Auschwitz'de kanlı eylem yaptı

"MÜZE TARİHİNDE BİR İLK"

Eyleme hızla müdahale eden müze görevlileri gruba giyinmelerini emretti. Müze ziyarete kapatılırken olay yerine polis ekipleri gönderildi. 20-27 yaşları arasındaki eylemcilerin kimlikleri açıklanmazken yedi erkek ve dört kadından oluşan grubun altısının Polonyalı, dördünün Belaruslu, birinin de Almanyalı olduğu açıklandı.

Çıplak eylemciler Auschwitz'de kanlı eylem yaptı

Auschwitz Müzesi Müdürü Piotr Cywinski, "Müze tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandı." dedi.

Emniyet yetkilileri eylemcilerin simgesel mekana saygısızlıkla suçlanabileceği, bunun da para cezası veya bir çeşit hürriyetinden yoksun kılma cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Çıplak eylemciler Auschwitz'de kanlı eylem yaptı

"AŞK"

Yerel basın da eylemcilerin bir drone (insansız hava aracı) kullanarak gösteriyi kayıt altına aldığını, üzerinde kırmızı renkle "aşk" yazan bir pankartı kapının üstüne serdiklerini yazdı.

Çıplak eylemciler Auschwitz'de kanlı eylem yaptı

BBC'nin haberine göre, Polonya medyasının bir kısmının, eylemin Ukrayna'daki savaşı protesto etmek için gerçekleştirildiğini öne sürdüğünü söylüyor.

KAMPTA 1.1 MİLYON KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Müze yönetimi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Auschwitz'in herhangi bir olay veya gösteri için kullanılması kabul edilemez bir ölçüsüzlüktür. Alman Nazi Auschwitz toplama ve yok etme kampı kurbanlarının anılarına saygısızlıktır."

Müzeye göre 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan Naziler tarafından bu kampta öldürüldü.

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