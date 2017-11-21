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Çipras, Sisi ve Rum lider Anastasiadis buluştu

Kıbrıs Rum yönetimi bugün Yunanistan ve Mısır liderlerinin de katılımıyla 3’lü enerji zirvesine ev sahipliği yaptı.

21.11.2017 - 16:26
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Çipras, Sisi ve Rum lider Anastasiadis buluştu

Mısır lideri Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum lider Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynaklarının paylaşımı ve Avrupa’ya transferi konularını ele almak üzere Lefkoşa Rum kesiminde biraraya geldi.

ÜÇLÜNÜN 5’İNCİ BULUŞMASI

Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında enerji konulu zirve ilk değil, 5’inci kez düzenleniyor. Üç lider, bugüne kadar Mısır ve Yunanistan’da toplanıyordu.

TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKMA PLANI

Bölgede çıkartılan ya da sondajlarla aranan doğalgazın Türkiye yerine farklı yollardan Avrupa ülkelerine pazarlanmasını amaçlayan 3’lü zirve, Kıbrıs’ta ilk kez toplandı.

Rum yönetimi ve Yunanistan benzer şekilde İsrail’le de rutin zirveler düzenliyor.

Çipras, Sisi ve Rum lider Anastasiadis buluştu

TÜRKİYE SONDAJLARA KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Rum yönetiminin, bölge ülkeleri Mısır ve İsrail’le doğu Akdeniz’i paylaşması ve ardından Kıbrıs açıklarında tek yanlı uluslararası ihalelerle sondajlar gerçekleştirmesine şiddetle karşı çıkıyor.

SİSİ, NASIR-MAKARYOS İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Kıbrıs Rum yönetimine dün gelen Mısır lideri El Sisi, önce Rum lider Nikos Anastasiadis’le başbaşa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Rum Meclisi’nde de konuşan Sisi, 1960’lı yıllarda kurulan bağlantısızlar birliği çerçevesinde Mısır’ın eski lideri Cemal Abdül Nasır ile Rumların eski lideri Başpiskopos Makaryos arasındaki yakın dostluk ve işbirliğine dikkat çekti ve Mısır-Rum yönetimi ilişkilerini kuvvetlendirmek istediğini söyledi.

Çipras, Sisi ve Rum lider Anastasiadis buluştu

KARŞILIKLI MADALYALAR TAKILDI

Başpiskopos Makaryos’un anıtını ziyaret eden ve Anastasiadis’le birbirlerine devlet madalyası sunan Sisi, Kıbrıs çevresinde tek yanlı sondaj faaliyetlerini hızlandıran Rum yönetimine tam destek verdi.

Anastasiadis ve Sisi, doğu Akdeniz’in münhasır ekonomik bölgeler adı altında paylaşımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

3'LÜ ZİRVE

Sisi, Anastasiadis ve dün akşam Ada’ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün 3’lü bir zirve gerçekleştirdi. Liderler, Mısır açıklarında çıkartılan ve Kıbrıs açıklarında da aranan doğalgaz kaynaklarının Avrupa pazarına ulaştırılması konusunu ele aldı. Sisi, Çipras ve Anastasiadis, enerjinin yanısıra terör ve mülteci krizlerine karşı da işbirliği anlaşmaları imzaladı. Rum lider ayrıca, Mısır’a AB ile ilişkilerinde her türlü destek sözü verdi.

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