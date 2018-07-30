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Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina yakınlarında bir hafta önce çıkan ve 91 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın bölgesini tek başına ziyaret etti.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 13:52..
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Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan yangının ardından, Başbakan Aleksis Çipras felaket bölgesini ziyaret etti. Hiçbir basın kuruluşuna haber vermeyen Çipras, kendi ekibiyle birlikte bölgede incelemeler yaptı.

Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

SADECE EKİBİYLE GELDİ

Yunanistan'da büyük infiale yol açan yangın, Aleksis Çipras yönetimini sarsmıştı. Öyle ki yangınlara müdahale edilememesinin faturasını Çipras'a kesen halk, Başbakan'a tepki gösterdi. Bu tepkilerin karşısında eli kolu bağlı kalan Çipras, çareyi felaket bölgesine yaptığı ziyarette basın mensubu götürmemekte buldu.

Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

TEPKİLER KAYDEDİLMESİN DİYE

Aynı bölgeye geçen hafta ziyarette bulunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangından kurtulan halkın eleştiri ve sorularına maruz kalmıştı. Yangın 23 Temmuz Pazartesi günü başkent Atina'nın yakınlarındaki Rafina'daki ormanlarda başlamış, yazlık belde olan Mati ve Nea Vunca'ya yayılmıştı. Yangın, 4. günde kontrol altına alınabilmişti.

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Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün trajedinin yerini ziyaret ettim. Mühendis, asker, itfaiyeciler ve gönüllüler konuştum. Burada alevlerle boğuşanlar şimdi rehabilitasyon savaşı veriyorlar" denildi.

Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti

ATİNA'DA YANGIN FELAKETİ

Atina'nın 20 kilometre doğusunda yer alan ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Çipras yangın bölgesini tek başına ziyaret etti


Yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu. ​Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Marulli, dün yaptığı açıklamada 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, resmi rakamlara göre 25 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

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