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Çipras, Yunan askerlerin iadesi için BM'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Çipras, BM Genel Sekterei Guterres'le yaptığı görüşmeden tutuklanan Yunan askerlerinin iadesi için yardım istedi.

AA | 06.03.2018 - 21:01..
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Çipras, Yunan askerlerin iadesi için BM'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

YUNAN ASKERLERİNİN İADESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Makedonya ile isim sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Yunan basınında Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise Çipras, Guterres'ten, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin iadesine yönelik "hızlı ve olumlu bir sonucun" elde edilmesi için devreye girmesi talebinde bulundu.

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