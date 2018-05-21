Çipras: Yunanistan mali hedeflerini tutturacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada Yunanistan ve yabancı kreditörlerinin Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı ve 2018 ile 2019'da açık verilmeyeceği konusunda görüşbirliği içinde olduklarını söyledi.

"YUNANİSTAN AÇIK VERMEYECEK"

Çipras, kurtarma programı sonrası için 4 yıllık stratejinin sunumu öncesinde yaptığı konuşmada, "Tüm tarafların tahminleri, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı konusunda örtüşüyor; 2018 ve 2019'da mali açık olmayacağı teyit edildi." dedi.

Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programında sağladığı ilerlemeyi haziran ayında görüşecekler.