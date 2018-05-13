Hollanda'da bulunan Beekse Bergen isimli parkta beş kişilik bir aile, her tarafta ziyaretçilerin araçlarından inmemesi gerektiği ile ilgili uyarı levhalarının bulunduğu bölgede araçlarından indi. Çocuklu aile, çalılık alana doğru ilerleyip güneşlenen çitaların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Çitalar tarafından saldırıya uğrayan aile ViDEO

SON ANDA KENDİLERİNİ ARABAYA ATTILAR