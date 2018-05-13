Hollanda'da bulunan safari parkında fotoğraf çekmek için araçlarından inen Fransız aile, çitaların saldırısına uğradı. O anlar başka bir aracın içindeki ziyaretçiler tarafından görüntülendi.
ALANLARINA GİRDİLER
Hollanda'da bulunan Beekse Bergen isimli parkta beş kişilik bir aile, her tarafta ziyaretçilerin araçlarından inmemesi gerektiği ile ilgili uyarı levhalarının bulunduğu bölgede araçlarından indi. Çocuklu aile, çalılık alana doğru ilerleyip güneşlenen çitaların fotoğraflarını çekmeye başladı.
Çitalar tarafından saldırıya uğrayan aile ViDEO
SON ANDA KENDİLERİNİ ARABAYA ATTILAR
Dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitalar aniden ayağa kalkıp aileye doğru koşmaya başladı. Aile panik içinde arabasına geri koşarken küçük çocuğunu kucağında tutan kadın çitalara uzaklaşmaları için el hareketleri yapmaya başladı.