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Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

Kayyumla terör belediyesi olmaktan kurtarılan Cizre Belediyesi halka hizmete aralıksız devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 12:35..
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Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

Cizre Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

10 MİLYON LİRA HARCANDI

Yaklaşık 10 milyon TL’ye alınan 53 aracın hizmete daha iyi yansıyacağını vurgulayan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla tasarrufu hizmete çevirdik, kazanan Cizre oldu. Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, araç parkımızın da güçlü olması gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok iş makinesini alarak güzel hizmetleri hayata geçirdik. Bu sebeple imkanlarımız nispetinde belediyemizi en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

BAKAN SOYLU TÖRENE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nur Mahallesi Cumhuriyet Meydanında Cizre Belediyesinin almış olduğu 53 aracın kurdele kesim törenine katıldı.

Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

Araçları inceleyip Belediye başkanından bilgi alan Soylu, 53 hizmet aracının gayret, tasarruf ve iyi bir planlama ile Cizre ile buluştuğunu söyledi.

Bakan Soylu, Cizre Belediyesi'ne alınan 53 aracın teslim törenine katıldı VİDEO

Cizre Belediyesi'ne 53 araç tahsis edildi

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