Cizre içme suyu arıtma tesisinde sona gelindi

Cizre Belediyesi ile Devlet Su İşleri ortak çalışmasıyla yapımı devam eden, Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla yılda 36,5 milyon metreküp su arıtılarak, ilçeye kesintisiz içme suyu temin edilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanan projede, yapıların inşası tamamlanırken mekanik ve scada otomasyon çalışmaları devam ediliyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

CİZRE'YE 2045 YILINA KADAR MEMBA KALİTESİNDE SU TEMİN EDİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "İçme Suyu Arıtma Tesisini en kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Günde 100 bin, yılda ise 36 milyon 500 bin metreküp su arıtma özelliğine sahip olan tesis ile Cizre’ye 2045 yılına kadar memba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz.’’ dedi.