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Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

Şırnak'ın görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin 22 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği modern park, mahallenin çehresini değiştirdi.

25.04.2017 - 13:56
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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, vatandaşın hak ettiği hizmete kavuşması için yoğun çalışma yürütüyor.

PARK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Belediye, ilçeyi yeşil alana kavuşturmak için bir kaç ay önce Sur Mahallesi'nde 22 dönümlük alan üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamladı.

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

12 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN VAR

Parkta, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, anfi, mescit ve 5 bin 500 metrekare yürüme parkurunun yanı sıra 12 bin metrekarelik yeşil alan ve 575 bitki çeşidi yer alıyor.

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Cizre Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, halka hak ettiği hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, bunun için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

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