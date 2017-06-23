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Cizreli çocuklara salıncak hizmeti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, bayram dolayısıyla çocuklara hizmeti genişletti.

23.06.2017 - 18:20
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Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Dicle Nehri kenarında uzun yıllardan beridir bayramlarda "cıncilik" adı verilen salıncakların kurulduğu ve belli bir ücret karşılığında çocukların bindiği salıncak alanında düzenleme ve yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

6 BİN METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Alana, daha temiz, hijyenik, güvenli ve modern tarzda salıncakların konulacağını ve devamlı bir şekilde halkın hizmetine sunmak için çalışmalara başladığını kaydeden yetkililer, 6 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Cizreli çocuklara salıncak hizmeti

"DAHA GÜVENLİ HİZMET"

Düzenleme çalışması kapsamında yürüyüş yolu ve yeşil alan yapıldığını bildiren yetkililer, "Çalışmaların tamamlanmasıyla Cizreli çocuklar daha güvenli, temiz, hijyenik ve ücretsiz bir şekilde modern salıncaklarda eğlenecek. Artık çocuklar salıncaklara sadece bayramlarda değil, dilediği zaman ücretsiz binecek." dediler.

Cizreli çocuklara salıncak hizmeti

Cizreli çocuklara salıncak hizmeti

Cizreli çocuklara salıncak hizmeti





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