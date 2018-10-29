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Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar

Ardahan Posof'ta ineklerin bulunduğu kamyon kasasından atlayan çoban köpeği boynuna bağlı ip yüzünden asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren köpek kendini kurtardı.

DHA | 29.10.2018 - 20:56..
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Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaşları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi.

KASADA ASILI KALDI

Veteriner kontrolü için beklenirken, kamyonun içerisinde iple bağlı halde bulunan çoban köpeği, bu sırada kasadan atladı. Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı.

Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu VİDEO

Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, güçlükle tekrar kasanın üzerine çıkarak, ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar

Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar

Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar

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