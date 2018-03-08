Coca-Cola 2,4 milyon kadının güçlendirilmesini destekledi

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyondan fazla kadına ulaştı.

COCA- COLA 2,4 MİLYONDAN FAZLA KADINA ULAŞTI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola’nın 5by20 Programı, 2020 yılına kadar 5 milyon kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Coca-Cola şirketi, 5by20 Programı ile ilgili yayınladığı global raporunda, programın hayata geçirildiği 2010 yılından bu yana 75 ülkede 2,4 milyondan fazla kadına ulaştı.

2017 yılında 700 bin kadına daha ulaşan 5by20 Programı’nın kapsamı, söz konusu yıl içerisinde yüzde 41 arttı. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

"KADININ TOPLUMDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Evguenia Stoichkova, “Coca-Cola Şirketi olarak, kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu inançtan hareketle, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi ile bugüne kadar 19 ilde 2 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarına destek verdik. Kadınlara yönelik projelerimiz ile kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlendirilmelerine destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.