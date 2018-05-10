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Çocuğa istismardan tutuklanan zanlı kaçmaya çalıştı

Bursa’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Baran Konak ifadesinde, "O benim sevgilim." dedi.

DHA | 10.05.2018 - 07:18..
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Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki bir parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.'ye (14) parkta cinsel istismarda bulunan Baran Konak (24), şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi’ne sevk edildi.

Çocuğa istismardan tutuklanan zanlı kaçmaya çalıştı

"O BENİM SEVGİLİM"

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren Baran Konak, “M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi. Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği’ne çıkarılan şüphelinin, 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran Konak, uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti.

Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran Konak'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

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