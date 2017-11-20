Çocuğuna verilen engelli aylığı kesilince çıldırdı

Kayseri'de Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, ev kontrollerinde ekonomik durumu iyi olmayan, 3 çocuğundan her biri için 685 lira aylık alan Z.M.'ye verilen aylık ve yardımların çocuklara ulaşmadığını değerlendirerek bunlardan birini kesmişti. Bu konuda alınan kararda 'çocuklar için yapılan yardımın yerinde kullanılması durumunda, kesilen maaşın tekrar bağlanacağı' belirtilmişti.

Z.M., bunun ardından 30 Eylül'de yine Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önüne gelerek bıçakla intihar girişiminde bulunurken buradaki görevlilerin bıçağı elinden almıştı.

TEKRAR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Z.M., üç çocuğu için aldığı üç maaştan birinin ekim ve kasım ayında da yatmamasına tepki göstererek, boğazına dayadığı bıçakla bugün yine intihar girişiminde bulundu.

Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları ve çevredekiler, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis memurları Z.M.'den boynuna dayadığı bıçağı bırakmasını istedi. İkna çabaları sırasında polis, kadının arkasından gelerek bıçağı tuttu. Diğer polisler de bıçağı kadının elinden aldı. Yaklaşık 15 dakika süren eylemin ardından 3 çocuk annesi kadın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

PARAYI ÇOCUKLAR İÇİN KULLANMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, Z.M.'ye üç çocuğu için ayda 685'er TL'den toplamda 2 bin 55 TL aylık ödendiğini, yaptıkları incelemelerde ailenin verilen parayı çocuklar için kullanmadığı, aile reisinin parayı farklı alışkanlıklarına harcadığını belirleyince, üç maaştan birini kestiklerini söyledi.









