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Çocuğunu öldüren annenin yeni doğan bebeğine el konuldu

Adıyaman’da 4 ay önce öz kızını hastanede boğarak öldüren ve 4 aylık hamile olduğu anlaşılan vicdansız annenin bebeği doğdu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bebeği koruma altına aldı.

İHA | 07.06.2018 - 11:17..
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine 4 ay önce baygınlık ve kusma şikayetiyle kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti.

45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin’de defnedilen Z.S.’nin annesi Zeynep Alatay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğunu öldüren annenin yeni doğan bebeğine el konuldu

BEBEĞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Tutuklandığında 4 aylık hamile olan Zeynep Alatay, doğum için cezaevi aracıyla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Bir çocuğunu öldüren vicdansız anne aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Jandarma nezaretinde 48 saat hastanede gözetim altında tutulan anne, doğumdan sonra cezaevi aracıyla Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bebeğe el konularak koruma altına alındı.

Çocuğunu öldüren annenin yeni doğan bebeğine el konuldu

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