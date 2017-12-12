Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi esnafından Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Erdem Tülübaş, bazı akşamlar kızının vücudunda morluklar görüp, eşinin darbettiğinden şüphelenerek, evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Bir süre sonra eşinin kızını dövdüğünü kamera kayıtlarından tespit eden Erdem Tülübaş, görüntülerle polise giderek, şikayetçi oldu.

Öz anne şiddeti gizli kamerada - ViDEO

3 AY EVDEN UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, ardından savcılığa sevk edildi. Savcı, kızını dövmediğini iddia eden Tuğba Tülübaş'a görüntüleri izletti. Tuğba Tülübaş hakkında soruşturma açılırken, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.





GEÇİCİ VELAYETİ ALDI

Bu sürede Erdem Tülübaş Zonguldak'ta, Tuğba Tülübaş ise ailesinin bulunduğu Çorlu'da boşanma davası açtı. Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini alarak, evden uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü polis ve avukatı eşliğinde Gökçebey'deki eve gitti. Erdem Tülübaş, eşinin mahkeme kararıyla kızını almasıyla bir kez daha yıkıldı.

Erdem Tülübaş'ın avukatı Ümit Aydemir, karşı tarafın Çorlu'daki mahkemeye verdiği dilekçeyle çocuklarının geçici velayetini aldığını, kendilerinin de ellerindeki görüntüleri mahkemeye ulaştırarak, velayeti alma talebinde bulunacaklarını söyledi.