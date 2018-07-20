taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.700
USD
4,7806
EURO
5,5985
ALTIN
188,77
PETR
72,8300

Çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Çocuğunuz kitap okusun istiyorsunuz, ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte birkaç ipucu…

Özel İçerik | 20.07.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Kitap
Çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

çocuğunuza kitap okumayı sevdirmenin yolları

Ağaç gerçekten de yaş iken eğiliyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanımının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Evet, etrafta algısını dağıtacak pek şey varken bu zor olacak ve başarmak için özellikle ailelere ve öğretmenlere çok görev düşüyor. Peki neler yapabiliriz? İşte birkaç tavsiye…

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Çocuğunuzun ilgi alanlarına önem verin

Çocuğunuz nelerden hoşlanıyor bir gözlemleyin. Sonrası şekillenecektir. Birlikte aktivite yaparak bir bakmışsınız çocuğunuz kitaplara dokunmak, sayfalarını karıştırmak için can atıyor. Boyama kitapları, çizgi romanlar derken çocuğunuzun elinde hikayeler, romanlar göreceksiniz, biraz sabır. Sadece neleri seviyorsa ona yönelsin gerisi gelecektir.

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Çocuğunuzun rahat edeceği bir ortam yaratın

Çocuklar özellikle bir şeyler öğrenmeye çalışırken rahat bir ortam ararlar. Anın akışına kapılmaları için bu çok önemlidir. Kitap okuma etkinliği sırasında tüm dikkat edici unsurları ortadan kaldırın ve ona rahat bir alan sunun. Okuma alanını seven çocuk, zamanla kitaplar ile alanları arasında bir ilişki kuracak ve alışkanlık kazanacaklardır.

Çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Daha çok seçenek sunun

Çocuğunuzun ev ve okul şeklinde iki hayatı var ve bu iki yer için ayrı ayrı seçenekler hazırlamalısınız. Çocuğunuz sadece hikaye kitapları okumak zorunda değil. Yaşına uygun olduğu sürece dergiler, gazeteler de tercih edilmeli.

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Her hafta mutlaka kitapçı gezmelerine çıkın

Çocuklar keşfetmeye bayılırlar. Bu sebepten kitaplarla dolu bir ortamda zaman geçirmek onlara iyi gelecektir. Her hafta bir kitapçı gezebilir, yeni çıkanları, klasikleri takip edebilir, kendi seçimlerini yapmaları konusunda onları yüreklendirebilirsiniz.

Ayrıca sadece kitapçılar değil, kütüphaneler, çevrenizde kitap okumayı çok seven bir arkadaşınızın evine yapacağınız ziyaret de aynı etkiyi yaratacaktır.

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Siz okurken hayalindekileri çizmesini isteyin

Bu adım daha çok öğretmenler için. Kuşkusuz ki öğretmenler çocuklar için çok özel. Günde 20 dakikanızı onlara kitap okumak için ayırabilir, siz okurken onlardan hayalinde canlananları çizmesini isteyebilirsiniz. Böylece daha ilgi çekici bir ortam oluşacaktır. Aynısını ebeveynler evde de uygulayabilir.

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Grup okumalarını göz ardı etmeyin

Bu yine öğretmenler için enfes bir adım gibi dursa da, aslında ebeveynler için de harika olabilir. Çocuklar genellikle yalnız bir şeyler yapmaktan hoşlanmazlar. Kitap okumayı bir grup etkinliği haline getirebilirsiniz.

Evde özellikle anne ve baba olarak sizin onunla birlikte kitap okuyor olmanız oldukça ilgisini çekecektir.

çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Onlara okuduklarıyla ilgili sorular sorun

Çocuk birkaç kitap okuyabilir. Ancak bunun sürekliliğinin olması ve özellikle severek devam etmesi için mutlaka interaktif hale getirin. Birlikte oyunlar oynayın. Örneğin önce siz sesli okuma yapın ve sonra ona sorular sorun. Sonra da yer değiştirin. Göreceksiniz, aldığı keyifle bunu hep yapmak isteyeceksiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

317
Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

94
25 gün askerliğin devlete maliyeti

25 gün askerliğin devlete maliyeti

621
Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

59
Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

70
Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

104
Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM