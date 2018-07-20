çocuğunuza kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz

Ağaç gerçekten de yaş iken eğiliyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanımının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Evet, etrafta algısını dağıtacak pek şey varken bu zor olacak ve başarmak için özellikle ailelere ve öğretmenlere çok görev düşüyor. Peki neler yapabiliriz? İşte birkaç tavsiye…

Çocuğunuzun ilgi alanlarına önem verin

Çocuğunuz nelerden hoşlanıyor bir gözlemleyin. Sonrası şekillenecektir. Birlikte aktivite yaparak bir bakmışsınız çocuğunuz kitaplara dokunmak, sayfalarını karıştırmak için can atıyor. Boyama kitapları, çizgi romanlar derken çocuğunuzun elinde hikayeler, romanlar göreceksiniz, biraz sabır. Sadece neleri seviyorsa ona yönelsin gerisi gelecektir.

Çocuğunuzun rahat edeceği bir ortam yaratın

Çocuklar özellikle bir şeyler öğrenmeye çalışırken rahat bir ortam ararlar. Anın akışına kapılmaları için bu çok önemlidir. Kitap okuma etkinliği sırasında tüm dikkat edici unsurları ortadan kaldırın ve ona rahat bir alan sunun. Okuma alanını seven çocuk, zamanla kitaplar ile alanları arasında bir ilişki kuracak ve alışkanlık kazanacaklardır.

Daha çok seçenek sunun

Çocuğunuzun ev ve okul şeklinde iki hayatı var ve bu iki yer için ayrı ayrı seçenekler hazırlamalısınız. Çocuğunuz sadece hikaye kitapları okumak zorunda değil. Yaşına uygun olduğu sürece dergiler, gazeteler de tercih edilmeli.

Her hafta mutlaka kitapçı gezmelerine çıkın

Çocuklar keşfetmeye bayılırlar. Bu sebepten kitaplarla dolu bir ortamda zaman geçirmek onlara iyi gelecektir. Her hafta bir kitapçı gezebilir, yeni çıkanları, klasikleri takip edebilir, kendi seçimlerini yapmaları konusunda onları yüreklendirebilirsiniz.

Ayrıca sadece kitapçılar değil, kütüphaneler, çevrenizde kitap okumayı çok seven bir arkadaşınızın evine yapacağınız ziyaret de aynı etkiyi yaratacaktır.

Siz okurken hayalindekileri çizmesini isteyin

Bu adım daha çok öğretmenler için. Kuşkusuz ki öğretmenler çocuklar için çok özel. Günde 20 dakikanızı onlara kitap okumak için ayırabilir, siz okurken onlardan hayalinde canlananları çizmesini isteyebilirsiniz. Böylece daha ilgi çekici bir ortam oluşacaktır. Aynısını ebeveynler evde de uygulayabilir.

Grup okumalarını göz ardı etmeyin

Bu yine öğretmenler için enfes bir adım gibi dursa da, aslında ebeveynler için de harika olabilir. Çocuklar genellikle yalnız bir şeyler yapmaktan hoşlanmazlar. Kitap okumayı bir grup etkinliği haline getirebilirsiniz.

Evde özellikle anne ve baba olarak sizin onunla birlikte kitap okuyor olmanız oldukça ilgisini çekecektir.

Onlara okuduklarıyla ilgili sorular sorun

Çocuk birkaç kitap okuyabilir. Ancak bunun sürekliliğinin olması ve özellikle severek devam etmesi için mutlaka interaktif hale getirin. Birlikte oyunlar oynayın. Örneğin önce siz sesli okuma yapın ve sonra ona sorular sorun. Sonra da yer değiştirin. Göreceksiniz, aldığı keyifle bunu hep yapmak isteyeceksiniz.

Damla Karakuş

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