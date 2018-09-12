Çocuk evinden kaçan kız, gazinoda çalışırken bulundu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 10 Eylül'de saat 24.00 sıralarında, il merkezine 5 kilometre mesafeki Ovademirler köyünde bulunan bir gazinoda denetim yaptı.

GAZİNODA ÇOCUK EVİNDEN KAÇAN KIZ ÇOCUĞU DA BULUNDU

Denetim sırasında yapılan kimlik kontrolünde gazinoda konsomatris olarak çalıştığı anlaşılan F.Ç.'nin, geçen 1 Nisan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nden kaçtığı ve kayıp olarak arandığı belirlendi. Jandarma, gazinoda çalışma izni bulunmayan ve konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadını da gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, F.Ç. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Jandarma, gazino sahibi hakkında, küçük yaşta çocuğu içkili eğlence yerinde çalıştırmaktan, yabancı uyrukluları izinsiz çalıştırmaktan, kapalı alanlarda sigara içilmesinden, açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmekten cezai işlem yapılması için tutanak tuttu.