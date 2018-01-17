'Çocuk gelin' davasında rekor ceza

Sakaryalı Yılmaz Ö., Ankara'da oturan C.B. ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Pazarcı Yılmaz Ö. ile C.B. geçen yaz Erzurum'a gelerek burada yaşamaya başladı.

HAMİLE KALINCA DOKTORLAR HABER VERDİ

Hamile olan C.B.,13 Ağustos 2017'de düşük riski ile Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'ne gitti. C.B.'nin yaşının küçük olması nedeniyle doktorlar durumu Cumhuriyet Başsavcılığına ve polise bildirdi.

AİLELER İZİN VERMEYİNCE DİNİ NİKAH YAPTI

Hastanenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Yılmaz Ö., ailelerin C.'nin yaşının küçük olması nedeni ile bu birlikteliğe rıza göstermedikleri için kaçarak dini nikahla evlendiklerini söyledi.

RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİ

C.B. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini belirten Yılmaz Ö., eşinin yaşının 15'den küçük olduğunu bildiğini anlattı. Yılmaz Ö., 25 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yılmaz Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, C.B.'nin ifadesine başvurulduğu genç kadının Yılmaz Ö.'den şikayetçi olmadığı belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Geçen yıl Nisan ayında Yılmaz Ö. ile evlendiklerini anımsatan C.B., kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini belirtti. Yılmaz Ö., geçen 14 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

YARGITAY CEZAYI ONARSA 20 YIL YATACAK

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Yılmaz Ö., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğini dikkate alan heyet, cezayı 20 yıla çıkardı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Yılmaz Ö.'yü 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, Yılmaz Ö.'ye 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2.5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın mağdur ile gayriresmi evlenerek atılı suçu işlediğini göz önünde bulundurarak, tutuklama önleminin sanık yönünden ağır olacağını düşünerek, hükümle birlikte tutuklanmasını uygun bulmadı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Yılmaz Ö.'nün cezası Yargıtay tarafından onanırsa, yeniden tutuklanacak.