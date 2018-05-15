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Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde parklarda bulunan oturma bankları ve çocuk oyun gruplarına verilen zarara belediye yetkililer sosyal medyadan tepki gösterdi.

DHA | 15.05.2018 - 00:25..
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Bünyan ilçesinde bulunan parklarda ortaya çıkan tablo tepki topladı. Parklarda dinlenmek için kullanılması gereken oturma bankları yerlerinden sökülmüş veya tahta kısımları sökülmüş, kırılmış halde bulundu.

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

ÇOCUK PARKINI KIRIP DÖKTÜLER

Yine çocukların hoşça vakit geçirmeleri için kurulan oyun grupları da yine sökülmüş, kırılmış yani değişik şekillerde zarar verilmiş halde olunda belediye yetkilileri bu duruma tepki gösterdi.

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

"VATANDAŞLARIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Belediyenin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşılarak, "Sizlerle birlikte çocuklarımızın eğlenmesi sizlerin dinlenmesi için yaptığımız parklarımızı bu hale getirenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

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