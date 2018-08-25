Çocuk yetiştirirken: Kusursuz Ebeveyn Yoktur

Isabelle Filliozat, ebeveynliği büyük bir maceraya benzetiyor. Bu maceranın insanı yücelten ya da insanı fiziksel ve ruhsal olarak tüketen yanlarını inceliyor bu kitabında ve savunuyor: Kusursuz ebeveyn yoktur.

(Isabelle Filliozat)

KUSURSUZ EBEVEYN YOKTUR

Ebeveynler, çocuklarını yetiştirirken çeşitli yöntemlere başvuruyorlar; ama doğru, ama yanlış. Peki neden uyguladıkları yöntemleri şiddetle savunurlar?

Filliozat’a göre, tüm bu yöntemler, birer teori olmanın ötesinde bilinç dışımızdakilerin açığa çıkışı. Çünkü çocuğumuzu nasıl yetiştirdiğimiz, bizim geçmişimiz, aldığımız yaralar tarafından belirleniyor. Biz her ne kadar çocuğumuza karşı, içimizde sevgi ve şefkat olsun istesek de, maalesef işler o kadar basit ilerlemiyor. Her şey çocuğunuzun yaşayacağı bir öfke nöbetine kadar çünkü…

Bu kitap, size çocuğunuza bağırdığınızda ya da onun isteklerini reddettiğinizde bu tepkilerin nelere sebep olacağını ya da sizin tepkilerinizin altında hangi sebeplerin yattığını anlamanız için yazıldı. Kendinizi güçsüz ya da suçlu hissetmeyi bırakıp olmak istediğiniz ebeveyn olmak için yapmanız gerekenleri öğrenmeye hazır mısınız?

Kusursuz Ebeveyn Yoktur

Isabelle Filliozat

Pegasus Yay.

S.: 312

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Damla Karakuş

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