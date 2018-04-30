Çocuk yetiştirirken rehber olacak 10 kitap

Kuşkusuz yazılı kaynaklar, öğrenme konusunda en önemli araçlarımız. Çocuklar ise hayatımızın özel varlıkları. Yaş iken eğilecek, dik durmasına yardımcı olmamız gereken küçük fidanlarımız onlar. Öyleyse hangi kitaplar bu konuda rehber olabilir? Biz sizler için 10 kitap seçtik. Peki sizin yol gösteren kitaplarınız hangileri oldu?

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE BÜYÜMEK

Çoğunlukla geleneksel yöntemlerle çocuklarını kontrol altında tutan ve şekillendirmeye çalışan ebeveynler için Naomi Aldort'un bir tavsiyesi var: "Çocuklarınızın doğuştan gelen becerilerine ve bağımsızlık duygularına değer verin, onları destekleyin ve ebeveynliği bir savaş olmaktan çıkarın".



Çocuğunuzla Birlikte Büyümek

Naomi Aldort

Çev.: Arzu Birkan

Doğan Kitap

S.: 236

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GERÇEKTEN BENİ DUYUYOR MUSUN?

Acı deneyimlere yol açan pek çok sorunun kökeninde, insanların birbirini gerçekten duymaması, duyamaması yatmaktadır... Önem verdiğimiz insanlarla ilişkilerimizin onarılmaz yaralar almasını engellemenin tek yolu, doğru iletişim kurmayı bilmektir. Doğru iletişim kurmanın yolları öğrenilebilir.



Gerçekten Beni Duyuyor Musun?

Leyla Navaro

Remzi Kitabevi

S.: 200

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ÇOCUĞUNUZU YANLIŞ EĞİTİYORSUNUZ

18. yüzyılda yaşamış olan Salzmann`ın yazdığı ve dünyanın birçok diline çevrilmiş olan elinizdeki bu kıymetli eser, anne-babaların çocuklarını nasıl eğiteceğine dair hikayelerden oluşmakta ve bu hikayeler tersine eğitim kuralları ile kinayeli bir şekilde anlatılmaktadır.

Çocuğunuzu Yanlış Eğitiyorsunuz

Christian Gotthilf Salzmann

Çev.: M. Cahit Gündoğdu

S.: 150

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ÇOCUKLAR BÜYÜKLER VE TAVŞANLAR

Bu kitap, çocuklara sorduğumuz birçok sorunun aslında sormamamız gereken sorular olduğunu ve bu soruların çocuklara olan etkisini anlatıyor.

Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar

Erdal Ataberk

Altın Kitaplar

S.: 224

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KÜÇÜK AĞAÇ'IN EĞİTİMİ

Körleştirilen, duyarsızlaştırılan bir dünyada, insani duyarlığın görkemli direnişini okuyacağnız Küçük Ağaç'ın Eğitimi ile yaşamı okumanın ve okuyarak yaşamanın keyfini çıkaracaksınız.

Küçük Ağaç'ın Eğitimi

Forrest Carter

Çev.: Şen Süer Kaya

Say Yay.

S.: 280

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ÇOCUĞUNUZ SİZDEN NE BEKLİYOR?

Şule Yazgan ve Yankı Yazgan'ın, okur ve hastalardan gelen soruların ışığında yazdıkları kitap, boşanma, beslenme, ağlayarak uyanma, sigaranın zararları, emzirmenin yararları, yuvaya başlangıç dönemi, tuvalet eğitimi ve benzeri birçok konuda anne-babaların aklına gelebilecek her türlü soruyu cevaplıyor.

Çocuğunuz Sizden Ne Bekliyor?

Yankı Yazgan - Şule Yazgan

Kapital Medya Hizmetleri

S.: 334

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İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE EMPATİ

Bu kitapta öncelikle kişilerarası iletişimle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgiler, hem çocukların eğitiminde yararlı olabilir, hem de ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaların çözümüne ışık tutabilir...

İletişim Çatışmaları ve Empati

Üstün Dökmen

Remzi Kitabevi

S.: 392

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ÇOCUĞUNUZA KULAK VERİN

Çocuğunuza Kulak Verin, çocukların 2 ila 8 yaş arası dönemdeki gelişimlerini, duygusal ihtiyaçlarını ve ebeveyn olmanın zorluklarını inceliyor. Çocuklarınızı daha iyi anlamak, kişisel becerilerini dikkate alarak yönlendirmek ve onlarla ilişkinizi geliştirmek için yenilikçi bir bakış açısı sunuyor.

Çocuğunuza Kulak Verin

Aletha J. Solter

Çev.: Ayşegül Cebenoyan

Doğan Kitap

S.: 240

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ANNE BABA VE ÇOCUK ARASINDA

Dünyaca ünlü psikolog Dr. Haim G. Ginott'un yazdığı bu kitap, bebeklikten ergenliğe kadarki dönemde, çocuk eğitiminin yenilikçi yöntemlerini örneklerle ve yalın bir dille anlatıyor. Anne Baba ve Çocuk Arasında, tüm ebeveynlerin tekrar ve tekrar okuması gereken, değerini hiçbir zaman yitirmeyecek, vazgeçilmez bir başucu kitabı.

Anne Baba ve Çocuk Arasında

Haim G. Ginott - Alice Ginott

Okuyan Us Yay.

S.: 272

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A'DAN Z'YE POZİTİF ÇOCUKLAR YETİŞTİRME

Kazdin Metodu, size yeni bir program uygulamanız için gereken açıklığı ve özgüveni gerçek hikâyeler ile sağlayacak.

A'dan Z'ye Pozitif Çocuklar Yetiştirme

Alan E. Kazdin

Çev.: Meliha Özge Onan

Yakamoz Yay.

S.: 344

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Damla Karakuş

[email protected]