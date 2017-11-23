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Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

Doç. Dr. Adnan Ayvaz, dijital ekranlardaki akış hızına yetişemedikleri için çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları oluştuğunu söyledi.

23.11.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Sağlık

Dijital ekranlardaki akış hızının çocukların analiz kapasitelerinin çok üzerinde olduğunu ve uzun süre maruz kalan çocukların dünyaya olan algısının kapandığını söyleyen Doç. Dr. Ayvaz, bunun aileler tarafından fark edilmeyen konuşma bozukluğunun en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

"ÇOCUKLAR HIZLI AKIŞA YETİŞEMİYOR"

En geç 3 yaşına kadar konuşma gelişimini tamamlaması gereken çocuklarda ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluklarının en önemli sebepleri arasında, onlara yemek yedirmek ve çocukları sakinleştirmek için dijital ekranlara maruz bırakılması geldiğini belirten Doç. Dr. Ayvaz, 2 yaşına kadar dijital ekranlara uzun süre maruz kalan çocukların, ciddi iletişim ve dil problemleri, sosyalleşme, öğrenme ve analiz yeteneklerinde sorunlar yaşadığını dile getirdi.Doç. Dr. Ayvaz, çocukların dijital ekranlardaki hızlı akışa yetişemediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Televizyon, tablet, telefon gibi elektronik cihazların ekranlarındaki hızlı akış, bu dönemdeki çocukların algı ve analiz edebilme kapasitesinin çok üzerinde. Çocuklar gördüklerini algılamaya çalışırken çok fazla çaba sarf eder ve bu durum geri kalan dünyaya algılarını ve duygularını kapatmasına neden olur."

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

"EN BÜYÜK YANLIŞ, AKILLI TELEFONLARIN ÇOCUKLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILMASI"

Çocukların dijital ekranlar karşısında sabitlendiğini gören ailelerin, çocuklarını sakinleştirmek ve yemek yedirmek için bu programları sağlıksız bir tercih yaparak kullandığını, ancak bu durumun ciddi sosyal sağlık problemlerine yol açtığını dile getiren Doç. Dr. Ayvaz, en büyük yanlışın ailelerin akıllı telefonlarını çocukları sakinleştirmek için kullanmaları olduğunu aktardı.

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

"AŞIRI ODAKLANMA BEYNİ YORUYOR"

Çocukların ekrana baktığı sürede yaşadığı aşırı odaklanma halinin, beyni yorduğunu ve beynin sağlıklı gelişimini kısıtlayabildiğini söyleyen Doç. Dr. Ayvaz, "Televizyon karşısında fazla zaman geçiren çocuklar, uygun olmayan aşırı uyaran almakla birlikte ebeveynlerinden ve çevresindeki sağlıklı sosyal ortamlardan alması gereken birebir iletişimin sağladığı sağlıklı uyaranlardan da mahrum kalıyor." dedi.

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

"2 YAŞINDA KONUŞAMIYORSA UZMANA DANIŞMAK GEREKİYOR"

Konuşma problemini tek başına değil daha çok iletişim sorunları içinde ele almak gerektiğini bildiren Doç. Dr. Ayvaz, iletişim sorunları içinde; anlatım bozukluğu (sözel anlatım bozukluğu, dil algılama bozukluğu), konuşma bozukluğu, fonasyon (ses çıkarma kabiliyeti bozuklukları), kekemelik problemlerinin yer alabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Ayvaz,  çocuğun 18'inci ayda hiç kelimesi yoksa, 2 yaşında iki kelimeli bir cümle kuramıyorsa, üç yaşında normal bir cümle kuramıyor veya hiç konuşmuyorsa, anlaşılmaz konuşuyorsa mutlaka dil problemi ve konuşma gecikmesi açısından incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

KONUŞMA BOZUKLUĞUNUN DİĞER NEDENLERİ

Çocuklarda konuşma problemlerinin nedenlerinin arasında sadece dijital ekranlara maruz kalmak değil, psikolojik nedenlerin de yatıyor olabileceğini belirten Doç. Dr.  Ayvaz, konuşma bozukluğuna neden olabilecek diğer durumları ise şöyle açıkladı:

"Çocukların istismar edildiği ve psikolojik travmaya uğradığı savaş, terör, ebeveyn kaybı-eksikliği, şiddet görme gibi durumlarda vücudunda bir problem olmasa da konuşma gecikmesi ve bozukluğu görülebilir. Konuşma bozukluğunun olası diğer nedenleri arasında, beyin anomalilikleri, nörolojik gelişim sorunları, genetik nedenler, çevresel faktörler, dil faktörleri, işitsel süreçler de gösterilebilir."

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

"ÇOCUĞUNUZLA SOHBET EDİP VAKİT GEÇİRİN"

Doç. Dr. Ayvaz, konuşma gecikmesi olan çocuklar için herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemişse öncelikle televizyon, tablet, bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Ayvaz, "Ebeveynler çocuklarıyla birlikte onun oyununa katılarak oyun oynamalı, fırsat buldukça bir birey olarak çocukla sohbet edilmeli, öğretilmek istenen kelimelerin ve davranışların oyunla, yumuşak bir şekilde, sık tekrarlayarak, sabırla ve bir süreç dâhilinde üstünde durulması gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların kreş gibi başka çocuklarla iletişim kurabileceği, paylaşımlarda bulunabileceği ortamları da dil ve sosyal gelişim açısından faydalı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayvaz, bundan sonraki aşamada çocukların bazıları için profesyonel yardım, psikiyatrik inceleme, dil terapisi ve özel eğitim gerekebileceğini aktardı.

Çocuklar 2 yaşından önce dijital ekrandan uzak tutulmalı

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