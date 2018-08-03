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Alt geçitte biriken su çocukların oyun alanı oldu

Samsun’da bir grup çocuk, sağanak nedeniyle karayolu altından geçen yolda biriken çamurlu suda sağlıklarını hiçe sayarak yüzdü.

DHA | 03.08.2018 - 09:01..
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Çarşamba ilçesinde sebze ve meyve hal girişindeki Ordu-Samsun Karayolu alt geçidi, şiddetli yağmur sonrasında su ile doldu.

Bölgede yağan sağanak yağmurun ardından alt geçitte biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü.

SAĞLIKLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Sağlıklarını tehlikeye attıklarından habersiz çocuklar, biriken çamurlu suda yüzerek eğlendiler. Yöre halkı ise her yağmurdan sonra alt geçitte bu sorunun yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almalarını istediler.

Çocuklar alt geçitte biriken yağmur suyunda yüzdü VİDEO

Alt geçitte biriken su çocukların oyun alanı oldu

Alt geçitte biriken su çocukların oyun alanı oldu

Alt geçitte biriken su çocukların oyun alanı oldu

Alt geçitte biriken su çocukların oyun alanı oldu

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