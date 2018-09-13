Çocuklar için sanat ve tasarım atölyesi yapılacak

İstanbul Tasarım Merkezi'nde 8-14 yaş arasındaki çocuklar için sanat ve tasarım alanlarında atölye çalışmaları düzenliyor. Seramik, ebru, desen tasarım, kısa film ve resim alanlarından oluşan etkinlikte, çocuklara geleceğin mesleği olarak görülen tasarımcılığa temas etme fırsatı sunuluyor.

5 GÜN TASARIM ATÖLYESİ

"Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi" programıyla çocukların keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra, ortaya çıkardıkları küçük deneysel tasarımlarla farklı bir zihin egzersizi tecrübesi edinmeleri amaçlanıyor.