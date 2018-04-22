Çocuklar kendi okullarını boyadı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca çocuklara yönelik düzenlenen uygulamalardan biri olan 'Büyükşehir'le Okulum Daha Güzel' etkinliği ile çocuklar kendi okul duvarlarını boyuyor.

AİDİYET DUYGUSUNU ÖĞRENİYORLAR

Tişört, boya ve fırçaların Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temin edildiği etkinlikte çocuklar, en sevdiği renklerle okul duvarlarını boyayarak bir taraftan aidiyet duygusunu öğreniyor diğer taraftan el becerilerini geliştiriyor.

Etkinliğin dünkü durağı olan İbrahim Tatlıses İlkokulu'nda çocuk gülücükleri yine boyama etkinliğine renk kattı.





RENGARENK OLAN OKUL DUVARLARI

İstedikleri renkleri seçen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yardımları ile boyama etkinliğine başlarken rengarenk olan okul duvarları çocukların iç dünyasını yansıttı.

Etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve çevreci formalar dağıtılırken, çocuklar uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



