taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.622
USD
4,2807
EURO
5,0848
ALTIN
180,40
PETR
76,9300

Çocuklar Masalcı Vakıf Dede'yi çok sevdi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce çocuklara vakıf kavramını benimsetmek için sahneye konulan müzikli çocuk tiyatrosu Masalcı Vakıf Dede'yi, 6 yılda 50 bin çocuk izledi.

AA | 09.05.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Edirne'de Vakıf Haftası dolayısıyla devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sergilediği Masalcı Vakıf Dede adlı oyun, tarihi Muradiye Camisi'nin avlusunda çocuklara sunuldu.

Sunumun ardından Çetin Azer Aras, oyunu 6 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Aras, Türkiye'de 38 il, 14 ilçe, 6 köyde, yurt dışı da olmak üzere 245 defa oyunu oynadığını belirtti.

Çocuklar Masalcı Vakıf Dede'yi çok sevdi

İNSANLIĞA DAİR BİLGİLER SUNAN VAKIF

Çocukların ilginç vakıflar kurduğunu ifade eden Çetin Aras, "Bu vakıflar arasında örnek verecek olursak, sokaklardan cikletleri toplayan vakıf, ne işe yarar diye sorduğumda ise kuşlar onları yutuyorlar nefes alamadıklarında ölüyorlar. Yaşlıları teknolojiyle barıştıran vakıf, insanlığa dair bilgiler toplayan ve yayan vakıf, toprağa göre ağaç diken vakıf, bisiklet dağıtan vakıf, toplu taşıma kültürü yayan vakıf gibi onlarca, yüzlerce, binlerce vakıf sözü aldık" dedi.

Çocuklar Masalcı Vakıf Dede'yi çok sevdi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmanlı'dan Kıbrıs'a miras: Büyük Han
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Büyük Han, Osmanlı döneminde ilk Beylerbeyi olan Muzaffer Paşa tarafından yaptırıldı.
İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri başladı
Sultanahmet Meydanı'nda başlayan ve 3 gün sürecek şenlikte, 832 bin 131 kursiyer bilgilerini, becerilerini ve el emeği ürünlerini sergileyecek.
Kağıttan 3 boyutlu tasarımlar ve başarı hikayesi
İsa Lloyd, 6 yıl önce kağıttan tasarımlar oluşturmaya başladım. Grafik tasarım ve animasyon projelerinde çalışırken boş zamanlarımda işler yapmaya başladım. İlk önce 2B kağıt sinek kuşu yaptım.
Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali
Kütahya'da yaklaşık 10 ayda hazırlanan 120 lise öğrencisi, Dumlupınar müzikalinde görsel şölen sundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

428
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

264
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

269
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

98
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

668
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

440
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM