Çocuklar Masalcı Vakıf Dede'yi çok sevdi

Edirne'de Vakıf Haftası dolayısıyla devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras'ın sergilediği Masalcı Vakıf Dede adlı oyun, tarihi Muradiye Camisi'nin avlusunda çocuklara sunuldu.

Sunumun ardından Çetin Azer Aras, oyunu 6 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Aras, Türkiye'de 38 il, 14 ilçe, 6 köyde, yurt dışı da olmak üzere 245 defa oyunu oynadığını belirtti.

İNSANLIĞA DAİR BİLGİLER SUNAN VAKIF

Çocukların ilginç vakıflar kurduğunu ifade eden Çetin Aras, "Bu vakıflar arasında örnek verecek olursak, sokaklardan cikletleri toplayan vakıf, ne işe yarar diye sorduğumda ise kuşlar onları yutuyorlar nefes alamadıklarında ölüyorlar. Yaşlıları teknolojiyle barıştıran vakıf, insanlığa dair bilgiler toplayan ve yayan vakıf, toprağa göre ağaç diken vakıf, bisiklet dağıtan vakıf, toplu taşıma kültürü yayan vakıf gibi onlarca, yüzlerce, binlerce vakıf sözü aldık" dedi.







