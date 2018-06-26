taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6117
EURO
5,3811
ALTIN
186,98
PETR
76,2500

Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

Tekirdağ Çerkezköy'de çocuk parkının karşısında çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, çocuklar da bir yandan izledi bir yandan oynamaya devam etti.

DHA | 26.06.2018 - 19:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çerkezköy'ün Kızılpınar mahallesinde 3 katlı müstakil binanın üst katında Sait Doğru'ya ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri de önlem alırken, çocuk parkının hemen karşısında bulunan evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi.

Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

ÇOCUKLAR HEM OYNADI HEM İZLEDİ

Parkta oyun oynayan çocuklar ise söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı çocuklar ise çalışmalara aldırmadan oynamaya devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi



Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

154
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

443
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

314
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

376
Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

778
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

109
İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM