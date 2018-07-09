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Çocuklar üniversiteli oldu

Van'da, çocukların bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerini sağlamak, kariyer planlamalarında destek olmak amacıyla Çocuk Üniversitesi kuruldu.

AA | 09.07.2018 - 15:24..
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Çocuklara üniversiteyi tanıtmak, çağın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Üniversitesi programına, 45 çocuk kayıt yaptırdı.

Çocuklar üniversiteli oldu

PROGRAM DÜZENLENDİ

Program kapsamında 6-13 yaş grubundaki çocuklar, Doğa okulu, Yenilikçi fen laboratuvarı uygulamaları ve Gerçekliğin ötesinden bakmak, sanal gerçeklik alanlarında iki hafta boyunca üniversite öğretim üyelerinden eğitim alacak.

Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi binasında Çocuk Üniversitesi açılış programı düzenlendi.

Törene katılan Vali Vekili Mehmet Parlak, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini belirterek, Çocuk Üniversitesi projesinin üniversitenin son zamanlardaki en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Çocuklar üniversiteli oldu

"ÇOCUĞU ÖZGÜR BIRAKMAK GEREKİR"

Çocukların eğitimi konusunda teoride birçok yaklaşımın olduğunu vurgulayan Mehmet Parlak, "Çocuk bir boş levha ve işlememiz, doldurmamız gereken, tamamen vatandaşlık odaklı birçok ahlaki ödevi yüklememiz gereken bir birey midir yoksa kendi şahsına münhasır hiçbir sınırlamaya gerek kalmadan yetişecek özgür bir birey mi? Bu iki yaklaşımında artıları ve eksileri var. Çocuğu özgür bırakmak gerekir ama milli manevi değerleri donanmış şekilde geleceğimizin yarınları ülkemizin umudu olan çocukların, sahip olduğumuz milli ve manevi değerler anlamında yetişmesi de önem arz ediyor. Bunu okullarda aldığı eğitime ilave anlamında tamamlayıcı eğitim olarak ele almak gerekiyor." diye konuştu.

Çocuklar üniversiteli oldu

Çocuklar üniversiteli oldu

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