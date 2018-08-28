Çocuklara doğada eğitim

7 gün sürecek proje kapsamında Samsun'da Çocuk Esirgeme Kurumundan yaşları 8 ile 10 arasında değişen 20 çocuğa 11 eğitmen, 9 rehber, bir psikolog, bir sağlık görevlisi ve 4 bakıcı eşliğinde Samsun’un belirli bölgelerinde eğitim verilecek.

"AMACIMIZ İYİ EĞİTİM"

Açılışta projeyle ilgili bilgilendirici bir sunum yapan proje yürütücüsü Dr. Ceylan Sebik, "Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürdüğümüz projenin nihayet uygulama kısmına geldik. Bu proje sürecinde çocukları iyi eğitim alması ve projenin onlarda iyi izler bırakması için çabalayacağız" dedi.

"DOĞAYLA İÇ İÇE OLACAKLAR"

Projenin çıkış noktasının primitif (ilkel) halk sanatları olduğunun altını çizen Ceylan Sebik, "Primitif sanatlar aracılığıyla çocukların yaratıcılıklarının etkin hale getirilmesini, hayal güçlerinin beslenmesini, sosyal sorumluluk bilinçlerinin yerleşmesini, ahlâki ilkeler ile kültürel mirası benimsemelerini amaçladık. Proje sayesinde doğanın içinde toprağa dokunarak eğitim alacak çocuklarımızın, hem çevre bilinci gelişecek hem de grup çalışmalarıyla akranlarıyla iletişimi ilerleyip gelişecek. Aslında projenin temelinde bakıma muhtaç çocuklara aidiyet duygusu kazandırmak ve onların toprakla bütünleşmesini sağlayarak yalnızlık duygularını desteklemek yatıyor." diye konuştu.



