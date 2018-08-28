taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2049
Euro
7.25965
Altın
1210.765
Borsa
91284.04

Çocuklara doğada eğitim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen "Çocuklar! Toprakta Sanat Var" konulu projenin açılışı yapıldı.

İHA | 28.08.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Eğitim

7 gün sürecek proje kapsamında Samsun'da Çocuk Esirgeme Kurumundan yaşları 8 ile 10 arasında değişen 20 çocuğa 11 eğitmen, 9 rehber, bir psikolog, bir sağlık görevlisi ve 4 bakıcı eşliğinde Samsun’un belirli bölgelerinde eğitim verilecek.

"AMACIMIZ İYİ EĞİTİM"

Açılışta projeyle ilgili bilgilendirici bir sunum yapan proje yürütücüsü Dr. Ceylan Sebik, "Aralık ayından itibaren çalışmalarını sürdürdüğümüz projenin nihayet uygulama kısmına geldik. Bu proje sürecinde çocukları iyi eğitim alması ve projenin onlarda iyi izler bırakması için çabalayacağız" dedi.

Çocuklara doğada eğitim

"DOĞAYLA İÇ İÇE OLACAKLAR"

Projenin çıkış noktasının primitif (ilkel) halk sanatları olduğunun altını çizen Ceylan Sebik, "Primitif sanatlar aracılığıyla çocukların yaratıcılıklarının etkin hale getirilmesini, hayal güçlerinin beslenmesini, sosyal sorumluluk bilinçlerinin yerleşmesini, ahlâki ilkeler ile kültürel mirası benimsemelerini amaçladık. Proje sayesinde doğanın içinde toprağa dokunarak eğitim alacak çocuklarımızın, hem çevre bilinci gelişecek hem de grup çalışmalarıyla akranlarıyla iletişimi ilerleyip gelişecek. Aslında projenin temelinde bakıma muhtaç çocuklara aidiyet duygusu kazandırmak ve onların toprakla bütünleşmesini sağlayarak yalnızlık duygularını desteklemek yatıyor." diye konuştu.

Çocuklara doğada eğitim


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

64
Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var

28
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

73
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

34
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

9
Yalova feribotunda korku dolu anlar

Yalova feribotunda korku dolu anlar

10
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM