Çocuklarda bilgisayar kullanımı eğitimle mümkün

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz danışmanlığında, doktora öğrencisi Canan Oğuz tarafından ‘Çocuklarda Bilgisayar Bağımlılığı İle Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ başlıklı tez hazırlandı.

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırmada bilgisayar bağımlılığı cinsiyet, ekonomik durum, akademik başarı, anne-baba birlikteliği, sınıf düzeyi, bilgisayar oyunu oynama süresi gibi faktörlerle birikte incelendi. İstanbul’da 395 ortaokul öğrencisiyle görüşüldü.

218’i kız, 177’si erkek olmak üzere 5’inci sınıftan 187, 8’inci sınıftan 208 öğrencinin katıldığı araştırmada, bilgisayar bağımlılığıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı.

ERKEK ÖĞRENCİLER DAHA BAĞIMLI

Erkekler kızlardan, 8’inci sınıflar 5’lerden daha fazla bilgisayar bağımlısı. Karne notu 70-84.9 olanlar, notu 85-100 olanlara göre daha fazla bilgisayar başındalar. Bilgisayar kullanım ve oyun oynama süresi fazlalaştıkça bağımlılık oranı da artıyor. Bilgisayar bağımlılığı arttıkça depresyon ve anksiyete düzeyi yükseliyor.

BAĞIMLILIĞA DİKKAT

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, bilgisayar bağımlılığıyla ilgili öğrencilere bilinçlendirme seminerleri düzenlenebileceğini belirterek, "Okul psikolojik danışmanları bu konuda eğitilip, idareyi ve öğretmenleri bilgilendirmeli. Bilişim teknolojileri dersinde öğrencilere bilgisayarın doğru kullanımıyla ilgili eğitim verilebilir. Velilere, bilgisayar başında geçirilmesi gereken saat, zararlı program ve sitelerin, çocukların sosyal medya hesaplarının kontrolü gibi eğitimler düzenlenebilir. Bilgisayarın ödül olarak verilmesi işin araç, bilgisayarın amaç olduğu fikrine ve bağımlılığa yol açabilir." dedi.