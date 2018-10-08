taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.17185
Euro
7.1059
Altın
1196.135
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.274

Çocuklarda bilgisayar kullanımı eğitimle mümkün

Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda özellikle çocukların bilgisayar, tablet gibi aletlerle erken tanışması ve sık kullanması anne, baba ve öğretmenleri zaman zaman tedbir almaya sevk ediyor.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz danışmanlığında, doktora öğrencisi Canan Oğuz tarafından ‘Çocuklarda Bilgisayar Bağımlılığı İle Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ başlıklı tez hazırlandı.

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırmada bilgisayar bağımlılığı cinsiyet, ekonomik durum, akademik başarı, anne-baba birlikteliği, sınıf düzeyi, bilgisayar oyunu oynama süresi gibi faktörlerle birikte incelendi. İstanbul’da 395 ortaokul öğrencisiyle görüşüldü.

218’i kız, 177’si erkek olmak üzere 5’inci sınıftan 187, 8’inci sınıftan 208 öğrencinin katıldığı araştırmada, bilgisayar bağımlılığıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Çocuklarda bilgisayar kullanımı eğitimle mümkün

ERKEK ÖĞRENCİLER DAHA BAĞIMLI

Erkekler kızlardan, 8’inci sınıflar 5’lerden daha fazla bilgisayar bağımlısı. Karne notu 70-84.9 olanlar, notu 85-100 olanlara göre daha fazla bilgisayar başındalar. Bilgisayar kullanım ve oyun oynama süresi fazlalaştıkça bağımlılık oranı da artıyor. Bilgisayar bağımlılığı arttıkça depresyon ve anksiyete düzeyi yükseliyor.

Çocuklarda bilgisayar kullanımı eğitimle mümkün

BAĞIMLILIĞA DİKKAT

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, bilgisayar bağımlılığıyla ilgili öğrencilere bilinçlendirme seminerleri düzenlenebileceğini belirterek, "Okul psikolojik danışmanları bu konuda eğitilip, idareyi ve öğretmenleri bilgilendirmeli. Bilişim teknolojileri dersinde öğrencilere bilgisayarın doğru kullanımıyla ilgili eğitim verilebilir. Velilere, bilgisayar başında geçirilmesi gereken saat, zararlı program ve sitelerin, çocukların sosyal medya hesaplarının kontrolü gibi eğitimler düzenlenebilir. Bilgisayarın ödül olarak verilmesi işin araç, bilgisayarın amaç olduğu fikrine ve bağımlılığa yol açabilir." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

37
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

26
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

33
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

46
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

78
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

25
Suud medyasının hedefinde Türkiye var

Suud medyasının hedefinde Türkiye var

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM