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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı

Sakarya'da mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

DHA | 01.08.2018 - 02:30..
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Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde, Şanlıurfa'dan ilçeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları ile mahallenin çocukları parkta kavga etti.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı

Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca olay büyüdü. İki grubun sopalar ve taşlarla birbirine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar E.K, M.K, R.Y, A.S, F.S ve M.S. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan gerginlik jandarmanın müdahale etmesiyle son buldu. Gerginliğin devam etmemesi için mahalledeki mevsimlik işçilerin ilçe dışına gönderildiği öğrenildi.

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