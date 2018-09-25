Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar sokakta kavga etmeye başladı. Çocukları gören aileler birbirlerine girdi.





HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK

Birbirine giren iki aileden A.Ö, V.Ö, G.Ö, N.Ö, ve Y.K, M.K, H.K yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar merkezde bulunan Numune hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Polis, ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için hastanelerde güvenlik önlemi aldı.Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı VİDEO









