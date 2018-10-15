Çocukların mutluluğunu paraya değişmiyor

20 yıl şoförlük yaptıktan sonra hep heveslendim dediği bisiklet tamiri işine başlayan Duran Karahançer, 3 çocuğunu büyüten ve kendisinin geçimini sağlayan işine büyük saygı duyuyor.

Karahançer, her sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte "beni hiç kimseye muhtaç etmedi" dediği ekmek kapısının yolunu tutuyor.

Bisiklet tamirine hep heves duyduğunu, uzun yıllardır da bu işi yapmasına rağmen hala acemilik çektiği konular olduğunu anlattı.

BAYAT EKMEK KARŞILIĞINDA ÜCRETSİZ TAMİR

Duran Karahançer, dükkanının bulunduğu mahallede tanındığını kaydeden Karahançer, "Bu işe başladığım ilk yıllarda bayat ekmek getirenlerin tamirini ücretsiz yapıyordum. Sırf bayat ekmekler çöpe gitmesin diye topladığım ekmekleri hayvanı olanlara verirdim. Çevrede bir itibarım varsa bunu, bayat ekmek toplayarak kazandım" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN SEVİNMESİ BENİ MUTLU EDİYOR"

Duran Karhançer, "(Param yok) diyen çocuğun işini yapınca daha büyük zevk alıyorum. Çocuğun sevinmesi, kuşa yem atarsın da sonra uçar gider ya onun gibi oluyor. Bu işi bedava yapmam bana ne kaybettirebilir ki? Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor. Senin yaptığın ikram bir gün karşına çıkıyor. İlahi kanun tecilli ediyor. Bir ramazan gününde çocuğun biri dükkanın önündeki bisikleti almak istedi. Yanındaki annesine bisikleti almak istediğini söyledi ama annesinde paranın olmadığı belliydi. Ben de o arada iftarın hayalini kuruyordum. Çocuğun durumuna içim el vermedi. Bisikleti çocuğa verdim, gitti. Çocuğun sevincini görünce ne açlık kaldı ne susuzluk. Kuş gibi hafifledim. O bana yetti. Allah sana veriyorsa sen neden vermeyeceksin?" diye konuştu.