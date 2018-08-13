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Çocuklarıyla tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı

Kocaeli Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

İHA | 13.08.2018 - 08:47..
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Kandıra’da bir çiftlik işleten iş adamı, 2 çocuğu ve çalışanları ile birlikte denize girmek için gittiği Kerpe-Sarısu arasındaki ‘havuz’ denilen bölgede çöp yığını görerek kolları sıvadı.

İş adamı, iki oğlu ve 3 personelinin de yardımıyla alandaki tüm çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu.

Çocuklarıyla tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı VİDEO

"BİZE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKIN"

Çöp toplama anlarını kayda alan Orçun Maviş adlı iş adamı, zorlu bir çalışma sonrasında çöpleri yola çıkararak çöp konteynerlerine attı.

Görüntülerde çöpleri bırakan tatilcilere "Bize temiz bir çevre bırakın." diyerek tepki gösteren çocuklarını kayda alan Maviş, ailesiyle birlikte sahillerdeki çöp toplama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Çocuklarıyla tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı

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