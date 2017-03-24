Çocukluk arkadaşlarının arabasını çaldılar

İstanbul'da Ferrahi Ç. yaklaşık 20 yıldır görüşmediği çocukluk arkadaşı P.E ve eşi O.E ile sokakta karşılaştı.

YEDEK ANAHTARLA ARABASINI ÇALDILAR

Birbirlerinin evine gelip gitmeye başlayan arkadaşlardan Ferrahi Ç'nin evinden otomobilin yedek anahtarı kayboldu. Yedek anahtarın kaybolmasından yaklaşık 20 gün sonra Ferrahi Ç.'nin otomobili 3 Mart'ta evinin önünden çalındı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobille ilgili çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızların eşkalini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini Ferrahi Ç.'ye izleten polis, şüphelilerin Ferrahi Ç'nin çocukluk arkadaşı P.E ile eşi O.E olduğunu belirledi.

Şüpheli P.E ve eşi O.E'nin Ferrahi Ç ile iletişime geçerek otomobilinin bulunmasına yardım edebileceklerini, tanıdıkları kişilerin bulunduğu fakat para isteyeceklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin Siliviri'deki ikametlerine baskın düzenleyen polis, şüpheli P.E ve eşi O.E'yi gözaltına aldı, Ferrahi Ç'nin çalınan otomobili de ele geçirildi.

SABIKASI VAR

Emniyette şüphelilerden O.E.'nin hırsızlık, oto hırsızlığı, gasp ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.