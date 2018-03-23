çok satanlar

Çok satanlarda liste başını Ahmet Ümit’in “Kırlangıç Çığlığı” çekiyor. İkinci sırada gördüğümüz Stefan Zweig ise, “Bir Çıkışın Öyküsü” ile sekizinci sırada tekrar karşımıza çıkıyor.

İşte bu haftanın çok satanları…

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

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OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

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YİNE DE SEVDİK

Bu kitapta, aşkın, yalnızlığın, terk edilmişliğin hikayesini okuyacaksınız.

Yine de Sevdik

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

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BENİ İÇİNDEN SEV

"Başka hisleri başka insanlarda değil de hepsini sende tüketmek isterim çünkü ikimiz başkayız, kimsenin bilmediği bir başka dünyayız. Bakma sen bu kalabalığa, bu dünya bizim için yaratıldı" diyen yazar, insana dair hikayelere de yer vermiş.

Beni İçinden Sev

Ahmet Batman

Destek Yay.

S.: 232

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ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

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ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER - 2

Hayatta prenses değil, kahraman olmayı seçmiş, bütün engellerin üstesinden gelmeyi başarmış yüz kadın! Dünyanın dört bir yanından elli kadın illüstratörün çizimleriyle görsel bir şölene dönüşen hayatlar. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler macerası kaldığı yerden devam ediyor!

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler - 2

Elena Favilli, Francesca Cavallo

Çev.: Deniz Öztok

Hep Kitap

S.: 228

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BAŞLANGIÇ

İnsanoğlunun var olduğu günden beri cevabını bulmaya çalıştığı bu temel soruya cevap bulma iddiasındaki bir fütüristin tam da keşfini açıklayacağı gece her şey trajik bir biçimde karanlığa gömülür...

Başlangıç

Dan Brown

Çev.: Petek Demir İncek

Altın Kitaplar

S.: 536

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BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...

Hayvan Çİftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 160

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YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

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Damla Karakuş

[email protected]